Borsa güne yükselişle başladı

BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 8,20 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 5.331,39 puana yükseldi.



Bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi yüzde 0,45 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,99 ile sigorta, en çok gerileyen yüzde 0,35 ile tekstil, deri oldu.



BIST 100 endeksi, dün düşüş eğiliminde hareket etmesinin ardından yüzde 1,14 azalışla 5.323,19 puandan kapandı.



Analistler, ABD'nin bankacılık sektörüne ilişkin endişelerle risk algısının yüksek seyrettiğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda dün bir ara ABD Merkez Bankası'nın (Fed) senenin devamında faiz artırmayacağına yönelik beklentilerin öne çıktığını anımsatan analistler, yeni günde ise gelecek hafta yapılacak toplantıda yüzde 75 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gidileceğinin öngörüldüğünü söyledi.



Analistler, bugün İngiltere'de işsizlik oranı ve ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.400 puanın direnç, 5.300 ve 5.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu dile getirdi.



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