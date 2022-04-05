Borsa güne yükselişle başladı

BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 10,21 puan ve yüzde 0,44 değer kazanarak 2.321,61 puana yükseldi.



Bankacılık endeksi yüzde 0,42 ve holding endeksi yüzde 0,50 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,77 ile ulaştırma, tek kaybettiren yüzde 0,10'la menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.



BIST 100 endeksi, dün mart ayı enflasyon verilerinin beklentileri aşmasına karşın günü yüzde 2,65 artışla 2.311,40 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.



Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve artan enflasyonist baskılara karşın küresel pay piyasalarında iyimserliğin korunduğunu belirterek, Borsa İstanbul'un ise alımların güçlenerek genele yayılması ile pozitif ayrıştığını ifade etti.



Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışı ile ABD ve Avrupa'dan gelebilecek yeni yaptırım kararlarının gündemin odağında yer aldığını aktaran analistler, bugünün veri gündeminde ise dünya genelinde hizmet sektör ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de dış ticaret dengesinin öne çıktığını bildirdi.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.290 ve 2.250 seviyelerinin destek, 2.400 puanın direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

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