Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,07 puan ve yüzde 0,29 artışla 9.990,42 puana çıktı.



Bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi yüzde 0,35 değer kazandı.



Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,14 ile spor olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,48 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.



Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,91 değer kazancıyla 9.961,34 puandan tamamlarken, bugün gözler açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.



Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) ve yeni ABD yönetiminin gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin yanı sıra dünyanın önemli ekonomilerinden alınan durgunluk sinyalleriyle karışık seyrediyor.