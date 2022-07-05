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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,49 artışla 2.417,84 puandan başladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 05.07.2022 - 10:04

Borsa güne yükselişle başladı

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Küresel piyasalarda yön arayışı

Küresel piyasalarda yön arayışı

BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 11,85 puan ve yüzde 0,49 değer kazanarak 2.417,84 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,11 ve holding endeksi yüzde 0,34 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,04 ile metal ana sanayi oldu.

BIST 100 endeksi, dün satış ağırlıklı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 1,55 azalışla 2.405,98 puandan tamamladı.

Analistler, resesyon beklentilerinin artık daha güçlü bir şekilde dile getirildiğini, bunun da risk iştahını baskıladığını belirterek, küresel pay piyasalarındaki dalgalı seyrin bir müddet daha sürebileceğini ifade etti.

Haftanın ikinci yarısından itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri gündeminin fiyatlamalara yön vermesinin beklendiğini aktaran analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avrupa genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin izleneceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.380 ve 2.340 seviyelerinin destek, 2.450 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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