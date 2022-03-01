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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,18 artışla 1.969,13 puandan başladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.03.2022 - 10:02

Borsa güne yükselişle başladı

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BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 22,95 puan ve yüzde 1,18 değer kazanarak 1.969,13 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,92 ve holding endeksi yüzde 1,27 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,78'le ulaştırma, tek kaybettiren yüzde 2,51'le turizm oldu.

Bu arada, AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugünkü seansta açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.

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BIST 100 endeksi, dün dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,32 değer kaybıyla 1.946,19 puandan tamamladı.

RUSYA-UKRAYNA GELİŞMELERİ İZLENİYOR

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın küresel bazda risk iştahını törpülediğini belirterek, konuyla ilgili haber akışının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de ISM imalat endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.930 ve 1.870 seviyelerinin destek, 1.980 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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