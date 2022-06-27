Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,82 puan azalırken, toplam işlem hacmi 30,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.



Bankacılık endeksi yüzde 2,41 ve holding endeksi yüzde 0,68 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,36 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.



Analistler, küresel pay piyasalarında resesyon endişelerinin merkez bankalarının sıkılaştırıcı politikalarını yumuşatabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini, yurt içi piyasaların ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kredi kullanımına ilişkin kararları sonrası negatif ayrıştığını söyledi.



Yarın Avrupa Merkez Bankası'nın düzenleyeceği Merkez Bankacılığı Forumu'nda ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını belirten analistler, veri gündeminde yurt içinin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de toptan stoklar, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin öne çıkacağını bildirdi.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.480 ve 2.450 seviyelerinin destek, 2.550 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.



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