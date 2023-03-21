Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa, haftanın ikinci işlem gününü (21 Mart Salı) düşüşle tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 68,85 puan azalırken, toplam işlem hacmi 62,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



Bankacılık endeksi yüzde 2,23 ve holding endeksi yüzde 1,16 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,35 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 3,68 ile taş, toprak oldu.



Analistler, küresel pay piyasalarında bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini, Borsa İstanbul'un ise negatif ayrıştığını belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) iki gün sürecek Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının bugün başlayacağını hatırlattı.

BEKLE-GÖR DURUŞU HAKİM



Son dönemdeki gelişmelerin ardından Fed'in atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin oldukça yüksek olduğunu aktaran analistler, bu durumun yatırımcıları "bekle-gör" duruşuna yönlendirdiğini bildirdi.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda belirsizlikler devam ederken, Fed'in yüzde 73 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.