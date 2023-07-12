Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününü (12 Temmuz Çarşamba) düşüşle tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,88 puan azalırken, toplam işlem hacmi 131,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



Bankacılık endeksi yüzde 2,94 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti.



6.410,61 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 6.340 puanın üzerinde dengelendi.



ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 3 ile piyasa beklentilerinin altında arttı.

YUMUŞAK İNİŞ SENARYOLARI YATIRIMCILARIN ODAĞINDA



Analistler, ABD'de enflasyon verisinin beklentilerin altında gerçekleşmesiyle ülkede resesyon fiyatlamalarının da yumuşadığını ifade ederek, "yumuşak iniş" senaryolarının yeniden yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

FED'İN FAİZ KARARI TAKİP EDİLİYOR



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantıda yüzde 92 ihtimalle politika faizini 25 baz puan artıracağı tahmin edilirken, Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puanlık faiz artırma potansiyeli de masada kalmaya devam ediyor.



Banka'nın "şahin" adımlarında sona yaklaştığına dair öngörülerin de masada olmasına karşın Fed'in yetkililerinden enflasyonla mücadelede kararlılık açıklamalarının geldiğini söyleyen analistler, sıkı para politikasını sonlandırma konusunda Fed'in temkinli tutumunu sürdürebileceğini kaydetti.



Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonun hala çok yüksek olduğunu ve Fed'in enflasyona karşı olabildiğince agresif hareket ettiğini belirtti.



Barkin, arz kısıtlanırken talebin yüksek kalmaya devam ettiğine işaret ederek, dengeye getirme sürecinin yavaş olduğunu kaydetti. Gelen verilerin enflasyonun hedefe döndüğünü teyit etmemesi halinde politikada daha fazlasını yapma konusunda rahat olduklarını ifade eden Barkin, çok erken geri adım atmanın Fed'in daha fazlasını yapmasını gerektireceğini kaydetti.



Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de yerleşen enflasyonun Fed'in daha fazla faiz artışı yapmasına neden olabileceğini belirtti.



Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haftalık işsizlik başvuruları, hazine bütçe dengesi, İngiltere'de ve Avro Bölgesinde sanayi üretimi, Çin'de dış ticaret dengesinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.400 ve 6.600 seviyelerinin direnç, 6.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

