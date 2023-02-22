Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 77,98 puan azalırken, toplam işlem hacmi 77,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



Bankacılık endeksi yüzde 1,10 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,90 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 3,61 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 7,70 ile metal, ana sanayi oldu.



Analistler, dünya genelinde açıklanan verilerin karışık bir tablo ortaya koyması ile para politikalarına ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü ifade ederek, bu durumun pay piyasalarında risk iştahının da düşük seyretmesine neden olduğunu söyledi.



Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay faizleri 25 baz puan artıracağı ve yıl boyunca da indirim sürecine başlamayacağının fiyatlandığını aktaran analistler, bankanın bu akşam açıklanacak toplantı tutanaklarının gelecek dönem beklentilerinin şekillenmesi açısından kritik olacağını vurguladı.



Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Avro Bölgesinde enflasyonun öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.200 ve 5.250 seviyelerinin direnç, 5.000 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.



AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin çoğu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günkü toplantısında politika faizini indirmesini bekliyor.



Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin yüzde 8'e indirilmesini bekliyor.