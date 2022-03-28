Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,03 puan azalırken, toplam işlem hacmi 28,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.



Bankacılık endeksi yüzde 0,38 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,39 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,72 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 3,48 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.



Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının küresel bazda fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini kaydederek, pay piyasalarında dalgalı bir seyrin hakim olduğunu ifade etti.



Yarın ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını bildiren analistler, yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası genel kurul toplantısında TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarının takip edileceğini söyledi.



Veri gündeminde yurt içinin sakin olduğunu kaydeden analistler, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi, JOLTS açık iş sayısı ve konut satışları, Japonya'da işsizlik oranı, Almanya'da GfK tüketici güven endeksinin öne çıkacağını aktardı.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.150 ve 2.130 seviyelerinin destek, 2.195 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.



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