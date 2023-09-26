Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününü (26 Eylül Salı) düşüşle kapattı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 62,58 puan azalırken, toplam işlem hacmi 177,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



Bankacılık endeksi yüzde 0,45 ve holding endeksi yüzde 1,18 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,86 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 3,85 ile iletişim oldu.

FED'İN ŞAHİN AÇIKLAMALARI DÜŞÜŞE KATKIDA BULUNDU



Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" sözle yönlendirmeleri ve ABD hükümetinin kapanabileceği endişesiyle negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.



Öte yandan, JPMorgan Chase Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon'ın faiz oranlarının biraz daha yükselebileceğine dair açıklamaları da piyasalardaki düşüş eğilimine katkıda bulundu.



Dimon, enflasyonu düşürmek için faiz oranlarının daha da artması gerekebileceği konusunda uyarıda bulunurken, "Dünyanın yüzde 7'ye hazır olup olmadığından emin değilim." ifadesini kullandı.



Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanakları, Çin'de sanayi karları, ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 ve 8.500 seviyesinin direnç, 8.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

