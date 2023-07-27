Borsa günü rekor seviyeden kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününü (27 Temmuz Perşembe) rekorla kapattı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 112,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 145 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



Bankacılık endeksi yüzde 4,07, holding endeksi yüzde 1,70 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 9,54 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,87 ile madencilik oldu.

FED VE ECB 25'ER BAZ PUAN FAİZ ARTIRDI



Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırmasının ardından pozitif seyrediyor.



Analistler, Powell'ın verilere bağlı kalacaklarını vurgulamasının, yatırımcıları Fed'in bir sonraki hamlesi konusunda kararsız bıraktığını belirterek, Powell'ın ekonomide artık resesyon beklemediklerini de dile getirdiğini anımsattı.



ECB Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi’nde enflasyonun azalma eğilimi göstermekle beraber çok uzun süre çok yüksek seviyede kalmaya devam etmesinin beklendiği belirtti.