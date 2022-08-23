Borsa günü rekorla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 59,03 puan artarken, toplam işlem hacmi 68 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.



Bankacılık endeksi yüzde 7,77, holding endeksi yüzde 1,27 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,07 ile taş, toprak oldu.



Günü yüzde 1,93 kazançla 3.121,52 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştiren BIST 100 endeksi, bankacılık hisseleri öncülüğünde gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.131,56 puana taşıdı.



Analistler, dünyanın önde gelen ekonomilerinde yüksek enflasyon ve düşük büyüme temasının korunmasıyla, yatırımcı fiyatlamaları açısından merkez bankalarının alacağı aksiyonlar ve sözle yönlendirmelerin belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında atacağı adımın büyüklüğüne ilişkin belirsizliklerin risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu vurgulayan analistler, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrışmaya devam ettiğini kaydetti.



Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışlarının öne çıkacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.150 seviyesinin direnç, 3.030 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.