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Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,21 kazançla 3.358,37 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.367,31 puana taşıdı.

Haberler - Anadolu Ajansı 05.09.2022 - 18:38

Borsa günü rekorlarla tamamladı

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 135,62 puan artarken, toplam işlem hacmi 105,3 milyar lira ile rekor seviyede gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 7,58, holding endeksi yüzde 3,97 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 8,46 ile metal, ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 3,43 ile spor oldu.

Analistler, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz akışını süresiz durdurduğunu açıklamasının ardından küresel piyasaların yeni haftaya negatif bir seyirle başladığını, İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını belirtti.

Yarın veri gündeminde yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri endeksi (PMI), Almanya'da fabrika siparişlerinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.400 puanın direnç, 3.180 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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