Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,24 puan artarken, toplam işlem hacmi 29,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.



Bankacılık endeksi yüzde 0,55, holding endeksi yüzde 0,90 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,02 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 0,93 ile inşaat oldu.



Analistler, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında bugün toplanacak Fiyat İstikrarı Komitesi'nden gelecek açıklamaların takip edileceğini bildirdi.



ABD'de açıklanan bilançolarda şirket karlılıklarının beklentileri geride bırakmasının, sıkılaştırıcı para politikaları ve enflasyonun şirket karlılıkları üzerinde korkulduğu kadar etkili olmadığını gösterdiğini belirten analistler, söz konusu durumun pay piyasalarında risk iştahını artırdığını söyledi.



Yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı ile Avrupa Merkez Bankası (ECB), Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararlarının piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 puanın direnç, 2.490 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.



TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.



Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

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