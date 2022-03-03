Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 37,19 puan artarken, toplam işlem hacmi 33,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.



Bankacılık endeksi yüzde 0,88 ve holding endeksi yüzde 1,16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,73 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 0,11 ile spor oldu.



Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin haber akışının da varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğüne dikkati çekti.



Yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporu, Almanya'da dış ticaret dengesi, Japonya'da işsizlik oranı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 puanın direnç, 1.930 ve 1.870 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.



Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün faiz artırımında ölçülü davranacaklarını açıklamasının ardından küresel pay piyasalarının alıcılı seyrettiğini söyledi.

RUSYA-UKRAYNA GELİŞMELERİ İZLENİYOR



Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin haber akışının da varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğüne dikkati çeken analistler, bugün yurt içinde gözlerin enflasyon verilerine çevrildiğini kaydetti.



AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin şubatta yüzde 4,14 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,14) göre bir önceki ay yüzde 48,69 olan yıllık enflasyonun yüzde 53,45'e yükseleceği hesaplanıyor.



Analistler, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yanı sıra dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.010 puanın direnç, 1.930 ve 1.870 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.



VİDEO: KİEV'DE ART ARDA PATLAMALAR