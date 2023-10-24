Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününü (24 Ekim Salı) yükselişle kapattı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 240,03 puan artarken toplam işlem hacmi 127,1 milyar lira oldu.



Bankacılık endeksi yüzde 5,19; holding endeksi yüzde 2,17 değer kazandı.



Tüm sektör endeksleri yükselirken en çok kazandıran yüzde 5,48 ile metal, ana sanayi oldu.



Jeopolitik risklerin dünya genelinde pay piyasalarını baskılamaya devam etmesine karşın dün ABD'de son 16 yılın zirvesinden gerileyen tahvil faizleri, piyasalarda sınırlı da olsa rahatlama sağladı.



Dün yüzde 5'in üzerini gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 4,88 seviyelerine indi.



Analistler, küresel pay piyasalarında Orta Doğu'daki çatışmalara yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izlendiğini belirterek yurt içi piyasaların pozitif ayrıştığını söyledi.



Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini beklenenden uzun süre bu seviyelerde tutacağına yönelik öngörüler güç kazanmayı sürdürürken para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek üç toplantıda da bankanın politika faizini sabit tutacağı tahmin ediliyor.



Yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, ABD'de yeni konut satışları ve Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.080 seviyesinin direnç, 7.890 ve 7.690 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.