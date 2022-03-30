Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,65 puan artarken, toplam işlem hacmi 33,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.



Bankacılık endeksi yüzde 1,58, holding endeksi yüzde 1,16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,15 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,19 ile turizm oldu.



Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Rusya-Ukrayna savaşının uzun sürmesi halinde ekonomik maliyetinin yüksek olacağını belirterek, "Avrupa zor bir döneme giriyor. Kısa vadede daha yüksek enflasyon ve daha yavaş ekonomik büyüme ile karşı karşıya kalacağız." dedi.



Analistler, piyasalarda risk iştahının tekrar azaldığını belirterek, yatırımcıların enflasyon görünümünü ve para politikası sıkılaşmasını yeniden değerlendirmeye başlamasıyla Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin müzakerelerde sağlanan ilerlemenin gölgede kaldığını söyledi.



Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar ile haftalık işsizlik maaşı başvuruları, İngiltere'de büyüme, Japonya'da sanayi üretiminin öne çıkacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.150 ve 2.130 seviyelerinin destek, 2.300 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.