Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,99 puan artarken, toplam işlem hacmi 27,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.



Bankacılık endeksi yüzde 0,84, holding endeksi yüzde 0,84 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,93 ile ticaret, en çok kaybettiren ise yüzde 1,25 ile metal, ana sanayi oldu.



Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün yayımlanacak para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar öncesinde pay piyasalarında oynaklığın devam ettiğini söyledi.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bugün yüzde 75 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışı yapacağı tahmin edilirken, Fed üyelerinin net sözle yönlendirmelerine karşın yüzde 25 ihtimalle 100 baz puanlık faiz artışı yapılabileceği beklentisi de korunuyor.



Yurt içinde dün açıklanmaya başlanan bilançolarla birlikte, şirket ve hisse bazlı hareketliliğin artabileceğini dile getiren analistler, yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın üçüncü enflasyon raporu ve Para Politikası Kurulu toplantı tutanaklarının piyasaların odağında bulunacağını söyledi.



Yarın veri gündeminde yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.570 seviyesinin direnç, 2.480 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.



TCMB'nin yılın ikinci Enflasyon Raporu'nda 2022 yıl sonu enflasyon tahmininin 19,6 puanlık güncellemeyle yüzde 23,2'den yüzde 42,8'e yükseltildiğini bildirmişti.