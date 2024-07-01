ntv.com.tr

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,33 değer kaybederek 10.399,46 puana indi.

Borsa günün ilk yarısında geriledi
Bakan Şimşek yanıtladı: Yeni vergi paketinde neler var?

Bakan Şimşek yanıtladı: Yeni vergi paketinde neler var?

Haberi Görüntüle

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 248,45 puan azalışla 10.399,46 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 49,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,09, holding endeksi yüzde 2,42 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,17 ile spor, en çok gerileyen yüzde 5,17 ile sigorta oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Fransa'daki seçimlerde aşırı sağın salt çoğunluğu elde etmekte zorlanabileceğine ilişkin öngörülerin güçlenmesinin risk iştahını desteklediğini ifade ederek, bu hafta yoğun veri gündeminin yanı sıra önemli merkez banka başkanlarının sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiği söyledi.

Öğleden sonra ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 puanın direnç, 10.300 ve 10.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bakan Le Maire, Boyun Eğmeyen Fransa için "asla" çağrı yapmayacak

Bakan Le Maire, Boyun Eğmeyen Fransa için "asla" çağrı yapmayacak

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...