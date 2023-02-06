Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 99,65 puan değer kaybederek 4.897,98'e indi. Toplam işlem hacmi 14,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,23 ve holding endeksi yüzde 1,95 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 6,31 ile taş, toprak, en çok kaybettiren yüzde 3,86 ile sigorta oldu.

BORSA İSTANBUL'DAN DEPREM TEDBİRLERİ



Borsa İstanbul AŞ, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle pay piyasası alım satım sistemine ilişkin geçici olarak bazı tedbirleri devreye aldı.

Tedbirler kapsamında açığa satış işlemleri yasaklanırken, yatırımcılar tarafından satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulanması kararı alındı.



Analistler, ﻿ABD'de geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerin ülke merkez bankasının "şahin" para politikalarının beklenenden daha uzun süre devam edebileceği endişelerini artırdığını söyledi.



Yurt içinde, deprem sonrası yaşanan gelişmelerin gündemin odağına yerleştiğini aktaran analistler, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 ve 5.150 seviyelerinin direnç, 4.800 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul deprem tedbirleri açıkladı Haberi Görüntüle