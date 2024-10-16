Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,35 değer kaybederek 8.829,57 puana indi.



Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 30,72 puan azalışla 8.829,57 puana indi. Toplam işlem hacmi 27,2 milyar lira oldu.



Bankacılık endeksi yüzde 1,53 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,21 değer kazandı.



Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,54 ile inşaat, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.



Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,85 değer kazanarak 8.860,30 puandan tamamladı.



Analistler, BIST 100 endeksinde 8.710 ve 8.475 puanın destek, 8.900 ve 9.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.