Borsa günün ilk yarısında geriledi.

Günün ilk yarısında satıcılı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 93,75 puan değer kaybederek 4.574,77'ye indi. Toplam işlem hacmi 58,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,48, holding endeksi yüzde 0,98 değer kaybetti.



Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,53 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 5,73 ile kimya, petrol, plastik oldu.



Analistler, resesyon endişelerinin artmasıyla küresel pay piyasaların negatif bir seyir izlediğini belirterek, bugün yoğun veri gündeminin fiyatlamalar üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.



Öğleden sonra yurt dışında ABD'de konut başlangıçları ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, ABD ve Avrupa merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.500 seviyesinin destek, 4.700 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.