Borsa günün ilk yarısında geriledi.



Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 46,51 puan değer kaybederek 4.764,94'e indi. Toplam işlem hacmi 25,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



Bankacılık endeksi yüzde 0,55 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 4,04 ile elektrik oldu.



Analistler, küresel pay piyasalarında bankacılık sektörüne ilişkin endişeler azalsa da para politikalarına yönelik belirsizliklerin devam etmesiyle risk iştahının düşük seyrettiğini söyledi.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.750 puanın destek, 5.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.