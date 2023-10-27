Borsa günün ilk yarısında geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,53 azalışla 7.621,10 puana geriledi.



Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 40,95 puan değer kaybetti.



Dün 7.662,05 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 15,73 puan ve yüzde 0,21 değer kazanarak 7.677,78 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.566,62, en yüksek 7.677,78 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,77, sanayi endeksi yüzde 0,46 ve hizmetler endeksi yüzde 0,48 değer kaybederken teknoloji endeksi yüzde 0,01 değer kazandı.



Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 24'ü yükselirken 76'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, Astor Enerji, Mia Teknoloji, Borusan Mannesman Boru ve Sanayi Ticaret oldu.

