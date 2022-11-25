Borsa günün ilk yarısında geriledi.



Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,83 puan değer kaybederek 4.848,38'e indi. Toplam işlem hacmi 52,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,77 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,62 değer kazandı.



Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,34 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 2,00 ile kimya, petrol, plastik oldu.



Analistler, küresel piyasalarda enflasyon ve resesyon ikilemi ile hafta boyunca hakim olan karışık seyrin bugün de devam ettiğini söyledi.



Bugün yurt içinde piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in kredi notu değerlendirme raporunun takip edileceğini aktaran analistler, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.



Analistler, ABD piyasalarının Şükran Günü tatili dolayısıyla erken kapanacağını anımsatarak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 4.950 seviyelerinin direnç, 4.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

