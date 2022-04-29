Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,79 puan değer kaybederek 2.415,63'e indi. Toplam işlem hacmi 13,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,42, değer holding endeksi yüzde 0,41 değer kaybetti.



Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,64 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 3,59 ile iletişim oldu.



BIST 100 endeksi, yaklaşan bayram tatili ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde pozisyon kapatan yatırımcılar ve artan kar satışlarının etkisiyle satıcılı bir seyir izliyor.



Analistler, devam eden jeopolitik riskler, merkez bankalarına yönelik sıkılaştırma beklentileri ve büyümeye dair artan kaygılara karşın bilanço sezonunda beklentilerden iyi gelen şirket karlılıklarının küresel pay piyasalarını desteklediğini söyledi.



Dün yaklaşık 20 yılın zirvesini gören dolar endeksinin bundan sonraki seyrinin de piyasaların yönü açısından önem taşıdığını vurgulayan analistler, öğleden sonra yurt dışında ise ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin öne çıkacağını kaydetti.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.370 seviyesinin destek, 2.490 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.



