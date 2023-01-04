Borsa günün ilk yarısında geriledi.



Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,78 puan değer kaybederek 5.615,80'e indi. Toplam işlem hacmi 57,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,85 ve holding endeksi yüzde 0,30 değer kazandı.



Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,29 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 3,78 ile turizm oldu.



Analistler, küresel pay piyasalarında enflasyon ve resesyon ikilemi ile yön arayışının sürdüğünü ifade ederek, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ilişkin tutanakların yatırımcı fiyatlamaları açısından önemli olacağını söyledi.



Fed, 13-14 Aralık'ta gerçekleştirdiği son toplantısında, politika faizini 50 baz puan artırarak 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltmişti. Banka, her ne kadar faiz artırım hızını yavaşlatsa da projeksiyonlar, Fed üyelerinin federal fon oranına ilişkin tahminlerinin 2023 sonu için yüzde 4,6'dan yüzde 5,1'e yükseldiğini ortaya koymuştu.



Bu gelişme sonrası faiz artırım hızından ziyade oranların hangi seviyeye kadar yükseltileceğinin yatırımcıların odağına yerleştiğine işaret eden analistler, öğleden sonra veri gündeminde ABD'de ISM imalat sanayi PMI'ın takip edileceğini bildirdi.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.700 ve 5.750 seviyelerinin direnç, 5.500 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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