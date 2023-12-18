Borsa günün ilk yarısında geriledi.



Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 107,46 puan azalışla 7.886,40 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 38,3 milyar lira oldu.



Bankacılık endeksi yüzde 0,40 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,82 değer kaybetti.



Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,19 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen yüzde 3,10 ile turizm oldu.



Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin agresif faiz indirimini düşünmek için henüz çok erken olduğunu vurgulamasının risk iştahını törpülediğini belirterek, yurt içinde gözlerin bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildiğini söyledi.



TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bankanın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkaracağını tahmin ediyor.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.800 puanın destek, 8.000 ve 8.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

