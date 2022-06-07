Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,60 puan değer kaybederek 2.639,51'e indi. Toplam işlem hacmi 20,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,07 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,06 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran 3,16 ile tekstil deri, en çok gerileyen ise yüzde 1,61 ile metal eşya, makina oldu.



Günün ilk yarısında 2.656,17 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki düşüşlerin negatif etkisi sonucu bu seviyeden gelen satışlarla 2,640 seviyesinin altında dengelendi.



Analistler, ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve emtia fiyatlarındaki oynaklıkla küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.



Öğleden sonra ABD'de dış ticaret verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.650 ve 2.690 seviyelerinin direnç, 2.620 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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