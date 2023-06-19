Borsa günün ilk yarısında geriledi.



Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 77,32 puan azalarak 5.398,16'ya indi. Toplam işlem hacmi 27 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



Bankacılık endeksi yüzde 1,97 ve holding endeksi yüzde 1,45 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,71 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 2,76 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.



Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yeni haftaya negatif bir seyirle başladığını ifade ederek, Fed Başkanı Jerome Powell ve diğer Fed yetkililerinin hafta boyunca yapacağı sözle yönlendirmelerin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.



Fed yetkililerinin cuma günü yaptığı açıklamalardaki "şahin" ton, pay piyasalarında satış baskısının artmasına neden olurken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, çekirdek enflasyonun hareket etmemesinin rahatsız edici olduğunu, muhtemelen biraz daha sıkılaşma gerekeceğini söyledi.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.350 seviyesinin destek, 5.500 ve 5.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

