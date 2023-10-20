Borsa günün ilk yarısında geriledi.



Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 148,50 puan azalışla 7.620,54 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 46,7 milyar lira oldu.



Bankacılık endeksi yüzde 1,87 ve holding endeksi yüzde 2,62 değer kaybetti.



Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,48 ile iletişim, en çok kaybettiren ise yüzde 3,72 ile tekstil ve deri oldu.



Analistler, küresel pay piyasalarında, Orta Doğu'daki çatışmaların daha da şiddetlenebileceği endişesiyle negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek söz konusu seyirde ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarında para politikasının daha da sıkılaştırılmasının gerekebileceğini dile getirmesinin etkisinin de olduğunu söyledi.



Powell, ekonomik büyümenin ve iş gücü talebinin dayanıklılığını gösteren son verileri dikkatle izlediklerini belirterek büyümenin sürekli olarak trendin üzerinde olduğuna veya iş gücü piyasasındaki sıkılığın azalmadığına dair ek kanıtların para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebileceğini kaydetti.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken kasım toplantısından sonraki süreç için belirsizlikler devam ediyor.



Analistler, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edildiğini aktararak teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 seviyelerinin destek, 7.840 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

