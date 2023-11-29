Borsa günün ilk yarısında geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 36,49 puan azalışla 8.057,05 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 37,7 milyar lira oldu.



Bankacılık endeksi yüzde 0,21 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti.



Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 3,01 ile finansal kiralama faktoring oldu.



Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin politikalarının sonuna geldiğine yönelik beklentiler güçlenmeye devam ediyor.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek iki toplantıda politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, Fed'in yüzde 40 ihtimalle martta faiz indirimlerine başlayabileceği tahmin ediliyor.



Bununla birlikte, bankanın enflasyondaki gidişatı bir süre daha izleyebileceği ihtimali de fiyatlamalara yansırken, ilk faiz indiriminin yüzde 90 ihtimalle haziran toplantısında yapılabileceği öngörülüyor.



Analistler, öğleden sonra yurt dışında Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de büyüme verileri ile birlikte Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 puanın destek, 8.200 ve 8.380 seviyelerinin direnç, konumunda olduğunu kaydetti.

