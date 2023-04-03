Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 86,48 puan değer kaybederek 4.726,44'e indi. Toplam işlem hacmi 20,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



Bankacılık endeksi yüzde 2,29 ve holding endeksi yüzde 2,06 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,09 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 2,69 ile metal eşya, makina oldu.



TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 2,29, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,44 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 50,51, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 62,45 olarak gerçekleşti.



Analistler, küresel pay piyasalarının, artan petrol fiyatlarının enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişesiyle yeni haftaya karışık seyirle başladığını ifade etti.



Dün OPEC+ ülkeleri, mayıs ayı itibarıyla petrolde günlük 1 milyon varili aşkın kesintiye gideceğini açıklamıştı.



Öğleden sonra ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ISM imalat sanayi PMI ve inşaat harcamaları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.700 seviyelerinin destek, 4.850 ve 4.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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