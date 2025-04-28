Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 36,62 puan ve yüzde 0,39 azalışla 9.395,93 puana geriledi.



Toplam işlem hacmi 39,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,89, holding endeksi yüzde 0,79 değer kaybetti.



Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 6,11 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,89 ile bankacılık ve menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.



Analistler, günün geri kalanında ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 puanın destek, 9.450 ve 9.550 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.