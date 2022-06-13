Borsa günün ilk yarısında geriledi.



BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,99 azalışla 2.517,98 puana indi.



Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 25,12 puan değer kaybederek 2.517,98'e indi. Toplam işlem hacmi 16,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,25 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,55 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,07 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 3,86 ile metal ana sanayi oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler açığı 2 milyar 737 milyon dolarla beklentilerin altında kaldı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre de nisanda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 yükselerek tahminleri aştı.



Analistler, ABD'de cuma günü açıklanan mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşerek enflasyonda zirvenin geride kalmış olabileceği görüşlerini boşa çıkardığını belirterek, bu gelişme sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında şahin tutumunu sürdüreceği endişesinin piyasalarda satış baskısını güçlendirdiğini ifade etti.



Fed'in çarşamba günkü para politikası kararlarına kadar piyasalarda oynaklığın yüksek olabileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.500 ve 2.440 seviyelerinin destek, 2.570 puanın direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

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PİYASALARDA SON DURUM 13 HAZİRAN 2022