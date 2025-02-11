Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 35,65 puan ve yüzde 0,36 azalışla 9.810,20 puana geriledi.



Toplam işlem hacmi 37,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,48 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,55 değer kaybetti.



Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,49 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 1,66 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.



Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife açıklamaları fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, bugün gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, ABD Senatosu'nun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde yapacağı konuşmaya çevrildi.



Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 puanın destek, 9.950 ve 10.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.