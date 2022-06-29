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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 artışla 2.492,58 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında yüzde 0,85 azalışla 2.468,98 puana geriledi.

Haberler - Anadolu Ajansı 29.06.2022 - 14:06

Borsa günün ilk yarısında geriledi

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Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 21,26 puan değer kaybederek 2.468,98'e indi. Toplam işlem hacmi 14,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,46 ve holding endeksi yüzde 0,93 değer kaybetti.

Analistler, küresel pay piyasalarında açıklanan makroekonomik verilerin resesyon endişelerini güçlendirmesiyle satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini ifade ederek, yurt içinde ise denge arayışının öne çıktığını söyledi.

Bugün ABD, Avrupa ve İngiltere Merkez Bankası başkanlarının konuşmalarının yanı sıra ABD'de büyüme ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.480 ve 2.450 seviyelerinin destek, 2.520 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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