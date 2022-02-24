Borsa günün ilk yarısında sert düştü

Borsa İstanbul Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik harekatından sert etki gördü.



Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 146,39 puan değer kaybederek 1.869,64'e indi. Toplam işlem hacmi 13,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 6,70, holding endeksi yüzde 8,49 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 9,86 ile ulaştırma oldu.



Açılışın ardından Borsa İstanbul'da, endekse bağlı devre kesici sistemi devreye girdi ve borsa pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemler geçici olarak durduruldu. Verilen yarım saatlik aradan sonra tekrar işleme açılan pay piyasalarında düşüş eğilimi dünya borsalarına paralel devam etti.



RUSYA, ASKERİ HAREKAT BAŞLATTI

Uzmanlar, Rusya'nın Ukrayna işgalini resmen başlatmasının ardından küresel pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyrin izlendiğini belirterek, altın, petrol ve buğday başta olmak üzere emtia fiyatlarında ise yükselişlerin ivme kazandığını ifade etti.



Brent petrolün varil fiyatı, Eylül 2014'ten bu yana ilk kez 100 doların üzerine çıktı.



Artan risk algısının oynaklığı beraberinde getirdiğini, yatırımcıların temkinli hareket etmeleri gerektiğini vurgulayan uzmanlar, gelişmelerin enerji fiyatlarına yansımalarının, enflasyon beklentileri ve para politikalarının seyri açısından da kritik olacağını söyledi.



Uzmanlar, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin haber akışının yanı sıra bugün ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları ile ABD'de büyüme verisinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.850 ve 1.780 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.



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