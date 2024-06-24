Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,63 puan artışla 10.772,99 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 44,8 milyar lira oldu.



Bankacılık endeksi yüzde 0,13 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,49 değer kaybetti.



Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,00 ile inşaat, en çok gerileyen yüzde 3,35 ile tekstil deri oldu.



Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl 2 kez faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentilerin artmasına karşın, banka yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmeleriyle karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bu hafta ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.



Yurt içinde ise bu hafta gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin 27 Haziran Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.



Öğleden sonra ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç, 10.700 ve 10.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

