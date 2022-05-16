Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Günün ilk yarısında 2.410-2.425 dar bandında seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,06 puan değer kaybederek 2.418,18'e indi. Toplam işlem hacmi 15,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,48 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,33 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,81 ile spor, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler açığı, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla 2 milyar 229 milyon dolar artarak 5 milyar 554 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 24 milyar 223 milyon dolara yükseldi.



Analistler, küresel çapta açıklanan veriler ve gelişmelerin ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişelerin gündemde kalmasına neden olduğunu belirterek, piyasalarda oynaklığın bir müddet daha devam edebileceğini ve yön arayışının öne çıkabileceğini söyledi.



Bu hafta G7 Maliye Bakanları Zirvesi'nin yanı sıra ve ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, bugün ise ABD'de New York Fed imalat endeksinin izleneceğini ifade etti.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 seviyesinin destek, 2.470 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.



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