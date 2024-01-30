Borsa günün ilk yarısında yükseldi



Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 44,46 puan artışla 8.516,16 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 47,6 milyar lira oldu.



Bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi yüzde 0,06 değer kazandı.



Analistler, yurt içi piyasalarda alış ağırlıklı seyrin hakim olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.



Günün geri kalanında ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.530 ve 8.600 seviyelerinin direnç, 8.250 ve 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti