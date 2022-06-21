Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısını artıda kapattı.



Yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 34,93 puan değer kazanarak 2.574,13'e çıktı. Toplam işlem hacmi 18,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,17 ve holding endeksi yüzde 1,30 değer kazandı.



Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,36 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 1,18 ile spor oldu.



Analistler, devam eden resesyon endişelerine karşın ekonomilerde yumuşak bir iniş yapılabileceğine ilişkin beklentilerin etkisiyle küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.



Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yanı sıra ABD'de ikinci el konut satışları ve Chicago Fed ulusal faaliyet endeksinin takip edileceğini bildirdi.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.500 puanın destek, 2590 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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