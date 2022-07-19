Borsa günün ilk yarısında yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 30,36 puan değer kazanarak 2.481,63'e çıktı.



Toplam işlem hacmi 13,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,59, holding endeksi yüzde 1,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,22 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 0,52 ile bilişim oldu.



Analistler, ABD'de açıklanan şirketlerin finansal sonuçları ve gelecek yıla ilişkin beklentilerin düşürülmesinin resesyon endişelerini tekrar gündeme getirdiğini belirterek, Borsa İstanbul'un ise yurt dışı borsalardan pozitif ayrıştığını ifade etti.



Öğleden sonra ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.440 puanın destek, 2.490 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.



