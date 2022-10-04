Borsa günün ilk yarısında yükseldi.



Yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 35,60 puan değer kazanarak 3.427,73'e çıktı. Toplam işlem hacmi 42,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,63 ve holding endeksi yüzde 0,11 yükseldi.



Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,12 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 1,44 ile iletişim oldu.



Analistler, artan "resesyon" uyarıları ve zayıf ekonomik verilerin, merkez bankalarını "şahin" para politikaları konusunda gevşemeye itebileceği beklentilerinin oluştuğunu belirterek, küresel tahvil faizlerinde yaşanan düşüşün de risk iştahındaki toparlanmaya katkı sağladığını söyledi.



Piyasalarda dalgalanmanın bir müddet daha sürebileceğine işaret eden analistler, bugün yatırımcıların odağında merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının bulunduğunu, veri gündeminde ise yurt içinde reel efektif döviz kuru, ABD'de fabrika siparişleri ve JOLTS açık iş sayısının öne çıktığını bildirdi.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 puanın destek, 3.500 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

