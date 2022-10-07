Borsa günün ilk yarısında yükseldi.



Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 14,58 puan değer kazanarak 3.568,44'e çıktı. Toplam işlem hacmi 30 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,50 ve holding endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti.



Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,72 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 1,24 ile ticaret oldu.



Analistler, yüksek faiz ve enflasyon ortamının ekonomik aktiviteye etkilerine ilişkin endişelerle küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini, Borsa İstanbul'un ise sektör bazlı da olsa pozitif ayrıştığını söyledi.



Bugün açıklanacak ABD'nin istihdam raporu öncesi oynaklığın sürebileceğine işaret eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.340 puanın destek, 3.570 ve 3.620 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.



Piyasalarda, ABD'de tarım dışı istihdam artışının 315 binden 250 bin seviyelerine gerilemesi, işsizlik oranının yüzde 3,7'de sabit kalması bekleniyor. Veri öncesi para piyasası fiyatlamalarında, Fed'in kasım ve aralık aylarında politika faizini 75 baz puan artırmasına sırasıyla yüzde 75,9 ve yüzde 68,3 ile daha yüksek ihtimal veriliyor.

