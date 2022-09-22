Borsa günün ilk yarısında yükseldi.



Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 44,10 puan değer kazanarak 3.289,86'ya çıktı. Toplam işlem hacmi 24,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,68 ve holding endeksi yüzde 1,60 değer kazandı.



Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,69 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 1,59 ile madencilik oldu.



Bu arada, Borsa İstanbul tarafından BIST 50 endeksinde yer alan paylar için 14-21 Eylül'de uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam edeceği bildirildi.



ABD Merkez Bankası (Fed), dün federal fonlama oranını beklentiler doğrultusunda 75 baz puan artırarak 2008'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 3,00-3,25 bandına çıkardı.



Analistler, Fed'in gelecek döneme ilişkin projeksiyonları ile ekonomide "yumuşak iniş" beklentilerine gölge düştüğünü belirterek, artan resesyon ihtimaline karşın agresif faiz artırımlarına devam edileceği sinyalinin küresel çapta risk iştahının azalmasına neden olduğunu söyledi.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 puanın destek, 3.300 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.



AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin çoğu, politika faizinin yüzde 13'te bırakılmasını bekliyor. Öte yandan, ankete katılan 29 ekonomistten 9'u politika faizinde 100 baz puanlık, biri de 50 baz puanlık indirim öngörüyor.

