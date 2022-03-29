Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,78 artışla 2.189,43 puana yükseldi.



Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 16,95 puan değer kazanarak 2.189,43'e çıktı. Toplam işlem hacmi 13,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,01, holding endeksi yüzde 1,85 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran holding, en çok gerileyen ise yüzde 1,60 ile turizm oldu.



Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının küresel pay piyasaları için başlıca risk unsuru olmaya devam etse de yürütülen müzakerelerin risk algısını törpülediğini bildirdi.



Bugün İstanbul'da Rusya ve Ukrayna yetkilileri arasında gerçekleştirilen görüşmeden gelecek haberlerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini söyleyen analistler, ayrıca ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarının da gündemde olduğunu kaydetti.



Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun, bankanın genel kurul toplantısında yapacağı konuşmanın takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ABD'de tüketici güven endeksi, JOLTS açık iş sayısı ve konut satışlarının öne çıktığını dile getirdi.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.150 ve 2.130 seviyelerinin destek, 2.195 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.



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