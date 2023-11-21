Borsa günün ilk yarısında yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 32,42 puan arttı. Dün 7.946,37 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 47,53 puan ve yüzde 0,60 artışla 7.993,89 puandan başladı.



Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.955,58, en yüksek 8.014,56 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,06, sanayi endeksi yüzde 0,63, hizmetler endeksi yüzde 0,71 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti.



Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 51'i yükselirken, 47'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Borusan Mannesman Boru ve Sanayi Ticaret, Mia Teknoloji ve Astor Enerji oldu.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.180 seviyelerinin direnç, 7.910 ve 7.770 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.



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