Borsa günün ilk yarısında yükseldi



Günün ilk yarısında dalgalı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 68,40 puan değer kazanarak 5.026,17'ye çıktı.



Toplam işlem hacmi 57,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,60, holding endeksi yüzde 1,40 değer kazandı.



Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,93 ile kimya, petrol,plastik, en çok gerileyen ise yüzde 1,85 ile turizm oldu.



Analistler, ABD'de dün açıklanan verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma sürecinin beklenenden daha uzun süre devam edeceği endişelerini artırması ile küresel pay piyasalarının karışık seyrettiğini söyledi.



Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 puanın destek, 5.100 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.